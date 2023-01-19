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虛擬貨幣平台Bitzlato創辦人涉洗黑錢被捕
i-Cable
2023年01月19日
【有線新聞】本港虛擬貨幣平台Bitzlato其中一名創辦人，涉嫌洗黑錢於美國被捕。
美國司法部表示，周二晚於邁亞密拘捕一名40歲俄羅斯公民，指他涉嫌利用本港註冊的虛擬貨幣平台Bitzlato，向俄羅斯暗網市場轉移7億美元非法資金。當局起訴他經營無牌匯款業務，周三於地區法院提堂，一經定罪，最高可判監5年。
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