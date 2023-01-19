防疫政策最新安排　自主檢測陽性毋須呈報　無症狀患者可自由外出或上班

【有線新聞】政府交代防疫政策最新安排。

．盧寵茂：本月30日起不再發出隔離令 自主檢測陽性亦毋須呈報 新冠肺炎維持緊急應變級別

．快測呈報平台、核酸檢測陽性呈報資料平台、電話語音系統同日停運

．無症狀患者可自由外出或上班 為保護年幼群組 學生不應上課直至快測陰性

．仍可聯絡消防處安排入住隔離設施 入住時要進行快測 最多可逗留七日 毋需快測陰性亦可提早離開 過渡安排直至2月28日

．醫管局將加強普通科門診服務 本月30日起可處方新冠口服藥

．本月30日起 僱員確診後需醫生紙申領病假 安排與其他疾病無異

．政府不建議確診院舍員工上班