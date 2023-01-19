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防疫政策最新安排 自主檢測陽性毋須呈報 無症狀患者可自由外出或上班
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2023年01月19日
【有線新聞】政府交代防疫政策最新安排。
．盧寵茂：本月30日起不再發出隔離令 自主檢測陽性亦毋須呈報 新冠肺炎維持緊急應變級別
．快測呈報平台、核酸檢測陽性呈報資料平台、電話語音系統同日停運
．無症狀患者可自由外出或上班 為保護年幼群組 學生不應上課直至快測陰性
．仍可聯絡消防處安排入住隔離設施 入住時要進行快測 最多可逗留七日 毋需快測陰性亦可提早離開 過渡安排直至2月28日
．醫管局將加強普通科門診服務 本月30日起可處方新冠口服藥
．本月30日起 僱員確診後需醫生紙申領病假 安排與其他疾病無異
．政府不建議確診院舍員工上班
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