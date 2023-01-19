人型機械人「阿特拉斯」再進化　配合環境搭橋　將物件轉交人類

【有線新聞】波士頓動力公司的代表作機械人「阿特拉斯」功能再進化，在最新的示範片段中，不單能找出指定物件、轉交人類，更懂得配合環境、中途搭路。

這位工友在高台工作時發現有袋工具遺留在地面，但不用擔心，今日他帶了一個助手，一於致電求救。助手環視四周，很快確認工具袋的位置，但發現趁雙手未拿東西前，應該先為自己搭一道橋，之後才去拾起工具袋。抱著袋小心過橋，跳上中層位置，到這個高度就夠，因為助手的臂力足以將工具袋拋上高台，完成任務後助手沒原路折返，而是為自己開出一條捷徑，以540度翻騰完美落地。

人型機械人阿特拉斯一直是波士頓動力的王牌，用來展示機械人技術的最新成果，今次示範的是與環境互動的能力，雖然大致流程是預先設定好，搭橋、拾袋、推箱也是劇本，但研究人員沒輸入任何具體數值，例如要拾起袋及木板時兩者的形狀及重量有甚麼分別、雙手要如何放才拾得起、拾起後重心改變又如何保持平衡。這些全部也沒事先提醒，要靠阿特拉斯身上的鏡頭和感應器自行即時運算及判斷，控制全身28個關節執行動作，但研究人員強調現實世界的環境複雜得多，阿特拉斯的發展前路仍然漫長。