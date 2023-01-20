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上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
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2023年01月20日
【有線新聞】一名工人在上水屠房懷疑被屠宰的刀，插傷腳部傷重不治。
警員到屠房調查，下午約1時一名61歲屠宰工人在屠房，用電擊棒擊暈一隻豬準備宰殺，豬隻突然醒來，不斷掙扎撞向工人。工人手持的40厘米肉刀掉下，插中左腳流血，他當場昏迷，送往北區醫院搶救後不治。
案件列作工業意外，勞工處亦派員到場調查。
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