日本今春下調新型肺炎法律定位至流感同級

【有線新聞】日本計劃於今年春季，將新型肺炎的傳染病等級，下調至與流感同級。

首相岸田文雄宣布，計劃於今年春季，下調新型肺炎的法律定位，由「2類」傳染病，調低至與流感同級的「5類」。當局與厚生勞動省專家小組商討後，盡快敲定。

新型肺炎的定位下調後，確診者的醫療費用，將由公費變為自費。確診者和密切接觸者也無需隔離，亦可能取消室內佩戴口罩的建議。預料同時會放寬入境防疫措施，外國遊客前往日本將無需進行核酸檢測或接受隔離，但岸田表示，會繼續推行疫苗接種計劃。