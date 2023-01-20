維園年宵人流不多　檔主指生意一般：很多人旅行、乾貨不能賣　或割價促銷

【有線新聞】年廿九，有人到維園年宵買花過年，不過人流不算多，檔主也說生意一般，年三十晚可能要割價促銷。

「100元兩盤，過來看、過來選！」維園年宵下午人流不算多，不用迫、都可以行完175個濕貨檔攤，眼前這麼多選擇，「心頭好」應該不難揀。

丁先生：「過年有些花是好事，有意頭、開心啊（本身預算了多少錢來買花？）一千多元，以前都是一千多、二千元，都是差不多。」

萬先生：「（買這麼大棵年花回去過年？）對啊 （為甚麼？）因為年年都有買，所以一直都買，及買一些水仙，這樣開開心心，花了1,160元。」

但不是人人像他們這麼豪爽，一些檔主說來貨價及人工成本高了，變相較以往要賣貴一些，來行花市的人很多都深思熟慮才買。花檔職員黎小姐：「都是買散裝，甚少是購買整盤五代同堂，都是『這裡選一些、那裡選一些』插花。」花檔職員潘女士：「很多人回內地，還有去了旅行，少了很多人買，乾貨又不能賣，變相只能賣花，人流會減少了，議價很厲害，我們做一點生意真的沒甚麼錢賺。」

今年有檔主搞搞新意思，帶著自己的小朋友過來體驗年宵賣東西的樂趣。「小朋友，知不知道買花、買桔回家有甚麼好意頭啊？」「祝大家花開富貴、大吉大利。」

各區的年宵市場會開到年初一凌晨2時，其中維園、花墟公園及荃灣沙咀道遊樂場設派票系統，如果人多，市民要先在現場或者經手機應用程式領取籌號等入場。