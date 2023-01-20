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政府下周四起微調口罩令 展覽攤位飲食及餐飲處所祝酒等准免戴口罩
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2023年01月20日
【有線新聞】政府下周四起微調豁免佩戴口罩的要求。
在公眾娛樂場所、展覽期間在餐桌及展覽攤位飲食，在任何表列處所的台上祝酒和宗教處所內的演講活動都豁免戴口罩。政府指考慮到個別處所運作的需要作出決定。
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