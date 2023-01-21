i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
日日有頭條：98年香港爆發H5N1街市生意慘淡
i-Cable
2023年01月21日
【有線新聞】香港是全球最先發現人類感染H5N1禽流感的地方，當年為阻止病毒蔓延，港府銷毀約160萬隻家禽，不只雞檔損失慘重，連帶附近菜販也受影響，市民不敢走近。
港聞
新聞資訊
日日有頭條
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
下一則新聞
下一則新聞
1.30起染疫教職員無病徵可上班 許樹昌：應避免高風險工作 稱冬季後可撤口罩令
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
一線搜查｜港女攀自殺崖 舉OK手勢打卡 網民轟：連累消防｜附漁護署19個行山黑點
生活
有線生活
2023年01月16日
家長涉兩萬元賄賂官校校長圖獲小一學位 廉署收校方舉報拘家庭主婦
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
疑不滿的士兜路起爭執 乘客落車時突開車行駛 司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月13日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
32歲男子觀塘泳池外遇襲 雙腳中多刀重傷 兇徒逃去
港聞
新聞資訊
2023年01月19日
日本東京電力實驗指 經處理核廢水養比目魚 體內輻射濃度未增
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月16日
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日