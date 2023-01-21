本港赴日航班設限　日方擬下月取消限制　林世雄：倘對方不撤銷會考慮反制

【有線新聞】日本限制本港航班數量，運輸及物流局局長林世雄說，初步了解日本下月會撤銷限制，不過都擔心影響復活節旅遊旺季，如果日本仍然不撤限，港府會考慮採取反制措施。

國泰和香港快運下月過百班航班取消，因為日本限制香港航班數量。下個旅遊高峰期復活節就到，運輸及物流局局長林世雄說，日本可能提早解禁。

林世雄：「初步說現在應該是2月，但是需要早一點，因為旅行社需要提早售票，需要早一點告訴他們有甚麼航班，並不是直至2月才通知你。沒事了，已經是遲了。（如果日、韓兩國仍然堅持實施限制措施，政府會否考慮反制措施？）這個我們會考慮。」

去日本、南韓有限制，返內地也一樣要爭配額，林世雄說北上配額未用盡。西九高鐵站年三十仍然有即日北上車票出售，雖然新增廣州東站方便了，但中途停東莞、用多了時間，影響吸引力。林世雄：「如果直通車在香港只有半滿，在中途不停站是否一個合理的安排，特別是去東莞的旅客，這個是一個很現實的問題，我們需要以數據與內地商討。」

林世雄預計，農曆新年期間南下的內地旅客不會多好多，即使年初四假期完結多人回港，相信東鐵等交通配套都可以應付。