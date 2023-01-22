年初一｜凌晨多區有人非法放煙花　涉藏11公斤煙花　馬鞍山15歲少年被捕

【有線新聞】凌晨多區有人非法放煙花，警方拘捕一人。

在沙田亞公角，煙花在半空中爆開，當時馬路有車行駛，持續最少兩分鐘；另外有網上片段見到，有人在屋苑內燃放煙花，非常接近民居。

警方年三十晚約11時，在馬鞍山落禾沙里一帶沙灘發現一名15歲少年藏有約11公斤煙花，以涉嫌非法藏有煙花爆竹拘捕他。