i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
沙田車公廟大批善信祈福 每人限帶三支線香
i-Cable
2023年01月23日
【有線新聞】大批善信到沙田車公廟祈福。
善信入廟要量體溫，保持適當社交距離，每人只可以帶三支線香。車公廟年初二朝八晚六開放，晚上11時再開，直至初三下午六時。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
下一則新聞
下一則新聞
旅業會料業界生意最快明年回復疫情前水平 盼政府向旅客推出優惠
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
荃灣六旬女工遭製糖機夾斃 勞工處發暫時停工通知書
港聞
新聞資訊
2023年01月16日
旺角銀城廣場市集六男女涉賣煽動刊物 遭國安處拘捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月17日
32歲男子觀塘泳池外遇襲 雙腳中多刀重傷 兇徒逃去
港聞
新聞資訊
2023年01月19日
一線搜查｜深水埗大廈後巷被佔領未解決 後樓梯雜物堆積至3樓疑有人住 物主：我唔係偷唔係搶
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查｜消委會8款高分花生、杏仁、開心果 一款$15.9買到 報告揭9成半屬高脂
生活
有線生活
2023年01月17日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日