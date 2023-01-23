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日日有頭條：98年房署裝閉路電視打擊高空擲物

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】高空擲物除了構成衛生問題，更可能導致傷亡，1998年，房屋署想到辦法，於一些高空擲物黑點安裝攝影系統，全日拍攝各層單位，觀察是否有人高空擲物。
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