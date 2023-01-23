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政府擬將軍澳填海建電力及建築廢料處理設施 區議員及居民代表倡另覓選址
i-Cable
2023年01月23日
【有線新聞】政府計劃在將軍澳132區，即維景灣畔對出約一公里填海，興建電力和建築廢料處理設施等，當區的議員和居民代表反對。
「將軍澳居民受夠了，132區不要6件厭惡性設施。」
立法會議員林素蔚、當區區議員和居民代表等到政府總部外請願，說收集到超過3,300名居民意見，超過99%人反對填海及在接近民居的地方放置6個厭惡設施，要求在更遠地方改以岩洞方式，或南移到鯉魚門舊石礦場處理。
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