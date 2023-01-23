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財政預算案｜工聯會倡再派一萬元消費券　將臨時失業支援計劃恒常化

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】工聯會要求政府再派發一萬元消費券，及將臨時失業支援計劃恒常化。
工聯會立法會議員和區議員到政府總部外，提出對財政預算案的期望，建議消費券可用於交水電煤費用和租金等，及將臨時失業支援計劃恒常化，向失業人士發放每月上限9,000元津貼，為期半年；又建議推出創就業復業基金，為打工仔提供培訓及資助機器維修保養等。
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