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市建局助深水埗兼善里舊樓大掃除　逾1,400個家庭受惠

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】市建局協助深水埗兼善里舊樓大掃除，1,400多個家庭受惠。
市建局行政總監韋志成在網誌提到等待審批重建的兼善里項目，指項目內的樓宇沒有法團，業主普遍年老，市建局和地區組織在歲晚到環境較差的樓宇清潔樓梯、走廊和天台等公用地方，並提供照明，協助有需要的家庭清潔家居。
他們又招募超過80名失業或開工不足的居民，做清潔隊成員並提供津貼，助人自助。
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