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財政預算案｜葉劉反對再派消費券：政府資源有限

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為新一份財政預算案不需要再派消費券。
葉劉淑儀︰「因為現時已撤除很多防疫措施，市面日漸恢復，相信旅客逐漸來臨，第一艘遊輪都來了，我認為不需要再派消費券去刺激消費。看到去年再派提振效力有限、政府資源有限，應該投資在香港長遠發展，當然適當扶貧措施紓緩解困都是需要的。」
對於今年香港求得車公第11簽，葉劉淑儀認為簽文指漢高祖短期被圍困，寓意香港目前仍有挑戰，行政長官李家超上任只有半年，推出很多新政策要時間收成，相信會愈來愈好。
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