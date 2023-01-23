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本港新增2271宗確診 多49人離世
i-Cable
2023年01月23日
【有線新聞】本港新增2271宗新型肺炎確診，多49人離世。
本地個案有2230宗，輸入個案41宗，11間院舍呈報11名院友及2名員工染疫。本地個案中，BA.4或5變種病毒的比例維持在三成八。
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