涉去年中環槍擊案　巴籍疑犯留院未能出庭　周五再訊

【有線新聞】去年中的中環槍擊案，被控有意圖而射擊等罪的疑犯正留醫未有出庭，案件周五再訊。

去年6月10日，雲咸街凌晨懷疑有兩個幫派爭執，其中一方開了至少兩槍，一人腹部中槍。警方上周四在大嶼山北拘捕28歲巴基斯坦籍疑犯，案件至今共27人被捕。