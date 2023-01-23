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涉去年中環槍擊案 巴籍疑犯留院未能出庭 周五再訊
i-Cable
2023年01月23日
【有線新聞】去年中的中環槍擊案，被控有意圖而射擊等罪的疑犯正留醫未有出庭，案件周五再訊。
去年6月10日，雲咸街凌晨懷疑有兩個幫派爭執，其中一方開了至少兩槍，一人腹部中槍。警方上周四在大嶼山北拘捕28歲巴基斯坦籍疑犯，案件至今共27人被捕。
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