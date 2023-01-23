呈祥道私家車捱貨車撞反肚　三人輕傷送院

【有線新聞】一架私家車在呈祥道與貨車相撞後翻轉，三人輕傷。

私家車車尾凹陷，貨車車頭損毀。晚上近7時，私家車在呈祥道近盈暉臺對開故障停在慢線，貨車懷疑收掣不及撞上去，導致私家車翻轉。救護員到場將三名傷者送院治理，警員正調查意外經過。