荃灣碼頭男子墮海遇溺　消防救起後送院不治

【有線新聞】荃灣有男子墮海遇溺，由蛙人救起，昏迷送院後不治。

消防員為事主心外壓，現場是荃灣西站對開碼頭，晚上7時許，一名男子在岸邊跌落水之後失蹤，消防派出蛙人搜索，約一個半小時後尋回他，將他救起送院。