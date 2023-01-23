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荃灣碼頭男子墮海遇溺　消防救起後送院不治

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】荃灣有男子墮海遇溺，由蛙人救起，昏迷送院後不治。
消防員為事主心外壓，現場是荃灣西站對開碼頭，晚上7時許，一名男子在岸邊跌落水之後失蹤，消防派出蛙人搜索，約一個半小時後尋回他，將他救起送院。
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