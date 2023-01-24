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油塘有野豬被流浪狗襲擊受傷
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】油塘有野豬被流浪狗襲擊受傷。
受傷的野豬、身長約1米，身體多處受傷，躺在馬路中，其間負傷行走，牠行走不遠、便倒在行人路上。愛護動物協會人員到場安撫野豬的情緒後，用帆布及擔架床將牠運走。
凌晨12時許，警方接獲途人報警，指在碧雲道近高俊苑，一隻野豬被多隻流浪狗襲擊受傷。
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