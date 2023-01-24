譚耀宗專訪｜任內遭美制裁惟沒遺憾　否認中央收緊對港管治　卸任人大常委後無意退休

【有線新聞】全國人大常委譚耀宗將退任，他說任內沒有遺憾，任期內中央出「連環拳」，包括為香港訂立《國安法》，他認為不可以主觀地說中央收緊對香港管治。

五年前譚耀宗接棒當選全國人大常委，這五年經歷反修例事件 ，中央出「連環拳」，先後訂立《港區國安法》和大改本港選舉制度，卸任前更加做了釋法。他說這一屆常委會做了很多，過往未做過的事 ，即使自己被美國制裁，都沒有遺憾。

譚耀宗：「我自己很安慰地方是每做一件事都是為香港利益、長治久安，為了穩定社會來做事，相信我們做的是有利於香港社會和香港市民。有例子我自己都感動，2020年6月30日法例（港區國安法）通過當晚，我回到香港，有群年輕人拿着束花、拉着橫額迎接。」

不同政治光譜的意見，譚耀宗說視乎內容、間中都有向中央表達，對於有人認為中央對香港管治愈收愈緊，他反駁是為平定亂局。

譚耀宗：「不可以主觀上說這些收緊了、那些少了，不是這樣理解的，反而是這些東西《基本法》入面有、《國安法》入面有，大家要按照來做事，如果不按照就要承擔法律責任。國家安全，如果國家受到衝擊，危害到國家安全，如果有人試圖利用香港破壞國家安全是否應該制止？」

他說當中央對香港信心增加，可能有些事情又會不同，對於一直說要完成的二十三條立法至卸任都未做到，他說若政府未能趕及完成工作，難定下期限。退任常委之後，他說還有新崗位。

譚耀宗：「我最近做了港澳研究會會員（副會長），可能日後都有很多工作，如兩年多前董生、梁振英先生辦大聯盟，又找了我做秘書長，我覺得很多工作，如果有需要找我，都希望盡量幫忙，所以我沒有想是否現在就退休。」