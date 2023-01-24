寒冷天氣｜今晚料降至約12度　明早市區約10度　新界再但兩三度

【有線新聞】受強烈東北季候風影響，本港氣溫逐漸下降，天文台發出寒冷天氣警告。

本港天晴乾燥，相對濕度普遍降至百分之40左右，市區及新界氣溫由日間約18度跌到傍晚約13至14度，市民外出時都穿厚一些。

天文台預測今明兩日天氣寒冷，晚上稍後會跌至12度左右，離岸及高地吹強風，明早再凍一些，市區只有約10度，新界再低兩三度。

民政事務總署開放18間臨時避寒中心，給有需要市民暫住。