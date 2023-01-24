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本港新增1,987宗確診 多36人離世
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】本港新增1,987宗確診，多36人離世。
本地個案有1,950宗，輸入個案37宗，24間院舍呈報35名院友及員工染疫。本地個案中，BA.4或BA.5變種病毒的比例，維持在40%左右。
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