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銅鑼灣及尖沙咀等旅遊熱點冷清 旅客：沒有東西要特別買
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】農曆新年長假期來到第三天，銅鑼灣及尖沙咀等旅遊熱點相對冷清。
銅鑼灣街頭人流疏落，拖著行李箱的遊客亦很少， 過往遊客與水貨客到訪的藥房不多人光顧，名店林立的尖沙咀來購物的旅客相對多一點，不少人提著一袋袋「戰利品」離開。
遊客張小姐表示：「買了一個領帶、一個化妝品，暫時還沒有買甚麼，明天還要繼續逛，來這邊主要逛逛，買一些自己喜歡的東西。」
遊客張小姐指：「就是也是日用品，就這些，因為畢竟出來一次挺不容易，平常要工作。」
遊客劉小姐指：「現在國內其實很多品牌也都有，就沒有特別說來這邊買甚麼東西，隨便逛一下，看到就買。」
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