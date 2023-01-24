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南韓軍方加緊研發高超音速導彈　最快明年試射

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  • 2023年01月24日
南韓軍方加緊研發高超音速導彈　最快明年試射

【有線新聞】南韓據報最快明年試射空對地高超音速導彈。

韓聯社報道引述軍方消息指，國防科學研究所計劃今年下半年開始組裝導彈，有望明年試射，目前正檢查導彈具體設計方案以及製作試驗設備。
北韓近年多次宣稱成功試射高超音速導彈，南韓國防部早前的工作報告強調，要加強打擊北韓核武及大規模殺傷力武器的能力，包括開發空對地高超音速導彈推進技術及外形設計。
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