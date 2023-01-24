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賽馬 │「一先生」勝出賀年盃

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  • 2023年01月24日
【有線新聞】沙田馬場舉行的賀年盃賽馬，由「一先生」勝出。
10匹馬角逐1400米，總獎金超過340萬元。10號馬、由蘇兆輝策騎的「一先生」，沿途守在第四位。最後200米慢慢由中間殺上，到最後50米拉開一個馬位，率先過終點，捧走賀年盃。
「中華盛景」和「北極光」，分別得第二、第三。
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