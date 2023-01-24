日本暴雪｜多個旅行團行程受阻　旅行社稱不影響返港航班

【有線新聞】多個在日本的本港旅行團因暴風雪令行程受阻，旅行社說暫時不影響團員返香港。

有本港旅行社說，現時在日本有50多團，約1200人，有3團抵達關西機場後，因為大橋封閉要改行程；但往來香港的航班暫時不受影響，旅行團會繼續出發往日本。

縱橫遊執行董事袁振寧：「暫時未收到航空公司會取消航班，這一刻都是如常出發。（天氣）有不同程度影響，還好沒有客人要滯留公路，或者未能返回酒店，大部分影響是未前往旅遊景點，例如動物園不開放、纜車不開放，都是些很小問題。」