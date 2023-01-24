坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　市民：起初以為炮仗聲

【有線新聞】坪洲深夜發生開槍案，警員處理噪音投訴時遇襲，混亂中警員開了三槍，一名菲律賓裔疑犯中槍，情況危殆，另外兩名警員受傷。

案發片段見到一名男子在坪洲永安街倒地，痛苦呻吟，他左邊腰部有傷口流血，至少三名警員在場，有警員幫傷者按著傷口。警員事後在現場拉起封鎖線，在傷者倒地位置附近發現兩顆彈頭，用白紙標記，亦派員增援協助搜索剩餘彈頭。

Gorden指：「睡前我聽到三聲『砰、砰、砰』十分響亮，聽到有一個人很痛地在叫，另一個疑似開槍的人開始跟其他人說不好意思。第一下聽到以為是炮仗聲，但聽到有人痛苦地叫後，開始覺得不是炮仗而是槍聲。」

據了解警方在星期二年初三晚大約10時45分，接報永安街一個單位傳出噪音，兩名警員上門調查，發現4男4女正在開派對，懷疑他們唱卡拉OK時聲浪過大，期間一名懷疑飲酒的菲律賓男子推跌警員，警員以胡椒噴霧制服他但不成功。雙方在梯間糾纏，之後警員連開三槍自衛，全部擊中傷者，兩槍擊中左膊，另一槍擊中左腹，由直昇機送往東區醫院救治。

單位內另一名男子亦一度用手打警員，黑布蒙頭帶走，警方以阻差辦公及襲警將他拘捕。兩名登門的警員亦報稱受傷，送院治理後無大礙，已出院返回坪洲警署。

警方說案中開槍警員當時生命受到威脅，警告無效下向施襲者開槍是適合，水警署理警司（刑事） 歐陽基表示：「見到他用手向同事，首先很大力地捉緊我們的同事頸部，使同事的頸部有血印，當時的暴力是絕對是非常嚴重及有傷害性。施襲者身型魁梧、身高1.8米，持續向軍裝人員施襲，根據使用暴力守則，就對抗者的對抗程度、生命受到威脅的程度所作出的反應。」