【有線新聞】大家小時候參加甚麼課外活動最難忘？教育大學舉辦課外活動展覽，回顧不同年代的經典玩意，希望展覽令人反思課外活動的意義。

童年參加甚麼課外活動最開心？教育大學舉辦課外活動展覽，回顧不同年代的經典玩意。西瓜波、波子棋、飛行棋是一代港人課餘時候的學生回憶，課外活動的概念自20世紀初，各適其適。

舉辦武術班強身健體，展出的這套武打「秘笈」，據聞李小龍習武都參照。有學校就引入戲劇，這個錦旗就是戲劇大師鍾景輝中學時參加校際比賽奪得。

談及運動項目，80年代全港首支華人少年棒球隊「沙燕隊」，創隊的已故校長盧光輝親身用過的教練棒、棒球手套、球隊親筆簽名球、獎座，都一一印證球隊的奮鬥史。

負責策劃的教大指希望展覽令大家反思課外活動的意義，教大學術及首席副校長李子建：「希望課外活動可以發掘學生的潛能，不論領導、與人交往的潛能，對於體藝、興趣、學術相關或其他方面活動，（學生）知道自己的興趣和潛能，部分例子成為終生學習的興趣與習慣，值得思考未來課外活動和全方位學習的路向。」

200張相和珍藏現時在教大的教育博物館展覽，展期到年底，公眾可免費入場，亦設預約免費導賞團。展覽館設有一個扭蛋機，扭蛋入面有羽毛、鐵片、線，大家可以親手製作毽子，感受踢毽的樂趣。教大設課外活動展覽 展「沙燕隊」棒球獎座等珍藏 冀發掘學生興趣潛能