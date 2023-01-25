返回
按輸入鍵開始搜尋

寒冷天氣警告生效　市區氣溫降至最低9度　泳客：很冷、很冷、很冷

  • i-Cable
  • 2023年01月25日
【有線新聞】寒冷天氣警告生效，市區氣溫9至11度，新界再低一兩度。
受到強烈東北季候風影響，今早市區氣溫普遍下降至十度左右 ，新界再低一兩度 。天文台預測今日大致天晴及乾燥，日間最高氣溫約15度，展望未來一兩日雲量增多 ，早上仍然相當清涼 ，周末期間天晴乾燥寒冷。
有市民早上外出運動，有人如常游泳，白先生：「游了40年，（今日水溫體感如何？）很冷、很冷、很冷呀。（今日很冷，但本身溫度不算太低，為何水會冷？）水當然冷。（為何堅持40年游冬泳？）為了身體，身體健康些。」
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日