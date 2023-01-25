寒冷天氣警告生效　市區氣溫降至最低9度　泳客：很冷、很冷、很冷

【有線新聞】寒冷天氣警告生效，市區氣溫9至11度，新界再低一兩度。

受到強烈東北季候風影響，今早市區氣溫普遍下降至十度左右 ，新界再低一兩度 。天文台預測今日大致天晴及乾燥，日間最高氣溫約15度，展望未來一兩日雲量增多 ，早上仍然相當清涼 ，周末期間天晴乾燥寒冷。

有市民早上外出運動，有人如常游泳，白先生：「游了40年，（今日水溫體感如何？）很冷、很冷、很冷呀。（今日很冷，但本身溫度不算太低，為何水會冷？）水當然冷。（為何堅持40年游冬泳？）為了身體，身體健康些。」