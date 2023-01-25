日本暴雪｜本港有旅客如常出發　旅行社指昨晚一度有旅客滯留　部分團須改行程

【有線新聞】日本受寒流侵襲，多處下大雪，本港有旅客如常出發去日本旅行。有旅行社說昨日一度有旅客滯留大阪機場，部分旅行團要更改行程。

機場前往日本航班的登機櫃位一早仍要排長龍，旅客都說知道日本正受寒流侵襲，已經準備足夠禦寒衣物，黃女士：「不能擔心這麼多，已經事到如今，唯有照常出發，不過也擔心到時候若不行、不能外出，就留在酒店休息，而且小朋友未見過雪，第一次去可以玩雪都是經歷。」

Hoey：「去大阪。（心情如何？）又緊張又期待，因為好久沒有去旅行。（但日本大雪擔心受影響？）不怕，下雪可以玩雪。（不怕冷？）有戴手套有外套，怕甚麼？」

本港早上7時至中午有至少20班航班出發前往日本各機場，未見有延誤。有旅行社說，公司有大約一千名團友正身處日本，當中約十個旅行團要更改行程，主要是關西和九州團，星期二晚有三團合共六十人一度因風雪滯留機場，縱橫遊執行董事袁振寧：「原定（昨日下午）五時抵達關西空港之後去不同溫泉區，最終抵達後發現機場連接橋封閉，要等到晚上九時許十時，電車重開，領隊就帶客人改坐電車出去。最終凌晨兩時許才到酒店，但大阪風雪仍較嚴重，有些團隊原本今日要去京都都去不了，因公路封鎖。」

東瀛遊執行董事禤國全就說，目前有約200名團友在當地，部分因風雪要更改行程，暫時沒有延誤出發或要滯留當地。