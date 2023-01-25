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香港貨輪於日韓海域沉沒　至少五人獲救、十餘人下落不明

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  • 2023年01月25日
香港貨輪於日韓海域沉沒　至少五人獲救、十餘人下落不明
【有線新聞】一艘香港註冊貨輪在南韓及日本之間海域沉沒，日本共同社報道最少5名船員獲救，仍在搜索其餘十多人。
南韓濟州海警廳表示，出事香港貨輪凌晨駛至西歸浦市東南面一百多公里水域時發出求救訊號，海警廳船隻趕到時貨輪已沉沒。這艘運載木材的貨輪，載有14名中國船員和8名緬甸船員，海警廳正聯同日本海上保安廳搜索，部分人獲附近船隻救起。
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