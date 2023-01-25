返回
按輸入鍵開始搜尋

觀塘道私家車失控撞欄　兩人受傷送院

  • i-Cable
  • 2023年01月25日
【有線新聞】觀塘道有私家車失事撞欄，司機和一名途人受傷。
私家車車頭損毀嚴重，路邊一列圍欄和鐵柱撞至扭曲變形。上午8時許，私家車沿觀塘道往油塘駛至彩石里附近失控，撞毀行人路圍欄。59歲男途人被碎片鎅傷腳，43歲男司機不適，全部送往聯合醫院診治。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日