觀塘道私家車失控撞欄　兩人受傷送院

【有線新聞】觀塘道有私家車失事撞欄，司機和一名途人受傷。

私家車車頭損毀嚴重，路邊一列圍欄和鐵柱撞至扭曲變形。上午8時許，私家車沿觀塘道往油塘駛至彩石里附近失控，撞毀行人路圍欄。59歲男途人被碎片鎅傷腳，43歲男司機不適，全部送往聯合醫院診治。