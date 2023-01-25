英格蘭聯賽盃準決賽首回合　修咸頓0:1紐卡素

【有線新聞】英格蘭聯賽盃四強首回合，紐卡素作客贏修咸頓1比0。

四強改踢主客兩回合。前隊長舒利亞親身支持，換上深藍色作客球衣的紐卡素，要在聖瑪利球場反客為主，找出修咸頓的錯誤，祖亞寧頓混亂中把球送入網。不過球證認為過程當中，這位巴西翼鋒手球在先，入球無效。

半準決賽淘汰曼城，修咸頓希望繼續當巨人殺手。即使英超排榜尾要為護級傷腦筋，都要暫且先放下。艾卡拉斯的遠射，被樸比化解，兩隊半場互交白卷。

自從1955年贏足總盃之後，紐卡素一直無辦法染指主要賽事錦標。想在困局之中找方法，但大好機會被祖亞寧頓糟蹋，能夠做的或許只有苦笑。

後防還要面對危機，樸比守住紐卡素最後一關，擋出阿當斯的射門。這位蘇格蘭射手再來一次，背對龍門起腳亦被樸比撲出。

總算力保不失，紐卡素73分鐘打破僵局。伊沙克的傳送，祖亞寧頓撞入。

不過紐卡素領先並不代表穩。阿當岩士唐把球撞入網，以為幫修咸頓追平。但視像助理裁判請示球證，需要翻看重播。VAR發現這位英格蘭中鋒犯手球，入球被推翻。

辛麥斯文尾段個人突破，令修咸頓的卡利達卡亞出此下策，犯規的代價就是領第二張黃牌，被球證紅牌趕出場。

紐卡素首回合贏1比0，一星期後的次回合，回到聖占士公園主場，有更多本錢。