財政預算案｜民建聯促續發最少5,000元電子消費券 倡生果金及綜援出雙糧

【有線新聞】民建聯到政府總部外請願，提出多項財政預算案的期望。

他們要求繼續發放不少於5,000元的電子消費券，認為是疫後復常重要措施；又建議增加電費補貼、生果金、綜援出雙糧、子女免稅額提高到13.2萬、盡快提出人力短缺清單，以及降低港股通要求：戶口有10萬元的內地居民都能來港買港股，相信有助股票市場發展。