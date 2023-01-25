北韓首都平壤封城五日　據報因應呼吸道疾病個案增加

【有線新聞】北韓首都平壤據報因應呼吸道疾病個案增加，封城五日。

有關注北韓的獨立傳媒報道，當局下令平壤居民即日起至星期日不得外出，每日要多次量度體溫，並向當局提交紀錄。報道提到平壤出現疾病傳播，包括普通感冒，但無提及新型肺炎，亦未知有沒有更多城市封城。

傳媒前一日已報道，平壤傳出封城消息，居民恐慌性搶購食物。官方傳媒只報道當局加強預防呼吸道疾病的措施。