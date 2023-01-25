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秘魯反政府示威持續　總統籲全國休戰展開對話

  • i-Cable
  • 2023年01月25日
【有線新聞】秘魯首都利馬，反政府示威者與警方再爆發衝突。持續一個多月的示威浪潮，已造成56人死亡。總統博魯阿爾特指，示威者的死與警方無關，又呼籲全國「休戰」開展對話。
秘魯首都利馬街頭，大批全副武裝的防暴警察，與示威者對峙，期間響起多下槍聲。
有人向警員投擲石塊，警方隨即施放催淚彈驅散人群。
有示威者頭破血流，被押上警車。
衝突延續至入夜，示威者及警員都有人受傷，部分傷者被送上救護車。
面對民眾的不滿情緒高漲，備受壓力的總統博魯阿爾特，周二再次呼籲全國「休戰」，以開展對話。
她同時指責毒販、走私分子等組成「武裝力量」，煽動示威，在於製造混亂，令國家陷入無政府狀態。持續的堵路及基建受破壞，已令國家損失超過10億美元。
自上月初反對博魯阿爾特的示威爆發，已有50多人死亡，大部分與軍警衝突時喪命。國際社會關注秘魯軍警，過度使用武力。
不過博魯阿爾特替警方辯護，指調查顯示中槍死亡的示威者，身上槍傷與警方使用的槍械不符，指他們可能死於其他示威者槍下。
自當局上周宣布，無限期關閉著名景點馬丘比丘及印加古道後，仍有約100名旅客滯留。有當地居民設立臨時廚房，提供膳食予有需要人士。
在鄰國厄瓜多爾首都基多，亦有數十名人聚集在秘魯大使館外，聲援當地的反政府示威。
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