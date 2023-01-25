美國研發助行架及輪椅二合為一　可切換各種模式　提高自理能力

【有線新聞】部分行動不便的人需要交替用助行架或輪椅，美國有公司研發出一款設備，將助行架及輪椅二合為一，用家可以根據需要隨時切換成步行或者輪椅模式，找回生活自主權。

坐、站、步行、滑行，無需摩打及電池，對於一些仍然可以自己步行的人只是需要借力，防止跌倒，又隨時想坐下休息，必要時更可以找人幫手推輪椅，這部設備可以同時兼顧各種需要。

長期依賴傳統輪椅代步會剝奪了鍛煉的機會，使肌肉和骨骼衰退得更快，如果每日適當改用助行架或拐杖，可以保持鍛煉，但每次轉工具也很吃力，而且容易失重心跌倒。新設備有物理治療師參與研發，配有鞍椅及安全帶，結合助行架及輪椅的優點，可以保持用家的身體重心，無需雙手輔助就可支撐全身重量之餘，亦能毫不費力地調整至不同高度，讓用家在坐著、半倚、站立、滑行，各種模式之間自由切換，滿足日常起居及社交的需求，提高自理能力。

生產商的總部設於美國，標榜美國設計及製造，最大承重量113公斤，售價近4,000美元，目前全球出貨量大約100部，據報用家包括教宗方濟各。