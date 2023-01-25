寒流侵襲京都　有火車停駛乘客不適

【有線新聞】日本受寒流侵襲，廣泛地區氣溫跌至攝氏零度以下，全國陸空交通大受影響，京都過千乘客一度被困於停駛的火車上，最長達7小時，十多人不適。

日本JR京都線及琵琶湖線最少15列列車受大雪影響，無法前行而停駛，過千乘客滯留車廂多個小時，大半晚都無法離開，有乘客稱被困7小時，十多人先後報稱不適。

部分乘客要在黑夜中冒著大雪，沿路軌徒步約1小時，返回就近車站，再轉到社區設施或地下通道暫時棲身。櫪木縣亦有JR列車駛到日光至今市站之間停下來，有乘客在協助下離開車廂。

山形、東北、山陽等新幹線服務亦受影響，出現延誤甚至全日停駛。

大雪、路面結冰引致多宗交通意外，汽車失控翻側或連環相撞，福岡有人被撞死。

在成田機場，一架由香港飛抵的全日空貨機，懷疑路面濕滑，在停機坪準備卸貨時與機場車輛碰撞。全國多個機場數百班機取消，部分機場一度關閉清理積雪。

這場寒流令全日本由北至南廣泛地方，氣溫均跌至攝氏零度以下，北海道札幌最低零下12.8度，陸別町錄得零下26.9度，是全日本最冷，東京市區亦只有零下2.9度。

島根、鳥取縣等地，3小時降雪量已超過10厘米，當局預計大雪至暴雪還會持續兩三天，其中東北地區24小時降雪量將達80厘米，呼籲民眾避免不必要外出。