東南亞職業籃球聯賽　香港東方力爭封王

【有線新聞】香港東方完成首兩站東南亞職業籃球聯賽後，排在榜首。隊長陳兆榮滿意球隊表現，希望一步一步爭取冠軍。

香港東方隊長陳兆榮：「無論我或其他球員，例如梁嘉顯、在外線投射都要更加多。因為其他對手會將集中力、注意力，放在外援巴錫及托查摩利路斯身上。我們其他人都要主動多一點。」

東方體育會副主席游永強，對球隊奪冠有信心，希望能保持一貫水準。東方下月初到馬來西亞出戰第三站，首場鬥新加坡騰飛之獅。

籃總6月首辦三人籃球聯賽。游永強說東方板凳較深，應付各類型比賽都有準備，但仍要視乎細節。