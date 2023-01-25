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寒冷天氣｜市區氣溫約12至13度　新界再低一兩度

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  • 2023年01月25日
寒冷天氣｜市區氣溫約12至13度　新界再低一兩度
【有線新聞】寒冷天氣警告生效，截至晚上十時，本港大部分地區氣溫約12至13度。
不少市民晚上外出時都穿上大衣或羽絨，在海傍做運動的市民都做足禦寒措施。受到東北季候風影響，繼續為本港帶來寒冷天氣，市區晚上氣溫維持在12至13度左右 ，新界再低一、兩度，大帽山更只有5.9度。天文台展望明日大致多雲，早上仍然寒冷、有一、兩陣微雨，隨後兩三日漸轉天晴乾燥，周末期間早上寒冷。
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