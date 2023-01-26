美國將軍援M1主戰坦克予烏克蘭　強調不會對俄構成進攻威脅

【有線新聞】繼德國宣布向烏克蘭提供豹2坦克後，美國亦稱將付運M1主戰坦克，並向烏克蘭部隊提供訓練。總統拜登強調會協助烏克蘭捍衛國土，但不會對俄羅斯構成進攻威脅。

美國總統拜登周三宣布，採納國防部長奧斯汀的建議，將向烏克蘭提供31架M1艾布拉姆斯主戰坦克，協助烏克蘭捍衛國土。拜登：「美國與世界各地盟友的步伐一致，確保烏克蘭人盡可能在最有利的處境保衛家園和家人，並抵抗俄羅斯的殘酷入侵。」拜登形容艾布拉姆斯坦克，雖然不容易操作和維修，但的確是全球首屈一指的坦克。美方將協助訓練烏克蘭士兵，確保坦克在戰場上發揮作用，又強調不會對俄羅斯構成進攻威脅。

拜登稱支援烏克蘭是全世界的承諾，而俄羅斯總統普京錯估形勢。拜登：「普京預料歐美的決心會削弱，對烏克蘭的支援會日漸減少，他錯了、他錯了，他在開始時已錯了，一直錯下去。我們團結一致，美國與全世界團結一致。」

德國同日較早前亦宣布，會提供14架豹2坦克予烏克蘭，同時批准其他引入這款坦克的國家將坦克轉送烏克蘭，挪威、芬蘭等隨即表示願意交付豹2坦克，斯洛伐克則準備提供30架T-72坦克。

烏克蘭總統澤連斯基感謝所有提供軍援的盟友，形容是各國領袖的歷史成就，目前關鍵是加快部隊的訓練，呼籲各國盡快付運坦克，並提供更多坦克予烏克蘭。