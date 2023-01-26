Google裁員1.2萬人　包括31名辦公室按摩師　昔日優厚員工福利羨煞香港打工仔

【有線新聞】Google母公司Alphabet宣布將裁員1.2萬名員工，佔全球員工6％，包括31名按摩師。Google執行長Sundar Pichai表示， 對被解僱的員工深感抱歉，形容決定「逼不得已」。

在Google擔任了20年工程師的傑里米·喬斯林（Jeremy Joslin），上周五突然收到解僱電郵。他稱，自收到電郵當天，就失去公司所有權限，連主管也沒有與他聯絡，亦未能與同事們道別。傑里米直言，沒想過會發生這種事，形容像被「摑一巴掌」。

為降低成本，Google近月更削減不少員工福利，包括限制旅遊津貼，只限公務出差，並嚴禁參與社交活動等。

Google、Meta、Twitter等外國科網公司，素來以福利優厚著稱，除了旅遊津貼外，Google其他福利亦相當吸引，外媒就曾羅列了多項令香港打工仔艷羨不已的福利：

．工作時免費用餐

員工可使用園內咖啡廳及廚房，並可享用無限量供應的早午晚餐，此外，員工可以節省一大律膳食費用。

員工可享免費膳食。AP資料圖片

．免費參與烹飪課程

藉學習炮製新菜式，更了解同事喜好習慣，從而建立良好關係。

．可參加組織講座

讓員工邀請感興趣的講者演講，其中著名電影《死侍》男主角Ryan Reynolds 2016年曾獲邀演講；著名歌手Lady Gaga亦曾獲邀出席演講。

《死侍》男主角Ryan Reynolds 2016年曾獲邀演講。Talks at Google YouTube圖片

Lady Gaga亦曾獲邀出席演講。Talks at Google YouTube圖片

．免費健身課程

員工可免費到園內健身室做運動，以及參與免費健身課程，保持身體健康。

員工可免費到園內健身室做運動。AP資料圖片

．免費享用按摩服務

員工工作壓力巨大，長期工作或保持同一姿勢，可能對身體造成負擔，故此園內設有專業按摩師駐場，為員工消除疲勞及心理壓力。

．鼓勵員工在工作與生活之間保持平衡

有員工指，Google鼓勵員工在工作與生活之間取得健康平衡，保持心理健康。

Google鼓勵員工努力工作努力玩樂。AP資料圖片

．提供教育津貼及學費資助

Google鼓勵員工將20%時間用於兼職或興趣，追求生活激情。

．鼓勵員工聯誼及參與社區活動

除了讓員工打好關係外，亦讓員工透過做義工等社區活動，與地區建立關係。

惟近來多間巨企紛紛大裁員，並削減福利，馬斯克收購Twitter後，便裁減約5,200人，由收購前的7,500人大幅減至約2,500人，並提出結束「在家工作」、家庭互聯網、培訓發展、校外活動、日間托兒及季度團隊活動津貼等福利，又呼籲員工準備迎接每周工作80小時，免費食物等福利都會減少；META去年11月宣布裁員1.1萬人，佔員工總數約13%；Apple目前並未宣布削減員工的計畫。