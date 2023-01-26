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凱施餅店遭入稟申請清盤　高院排期至3月底聆訊

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
【有線新聞】開業逾40年的凱施餅店被入稟申請清盤。
雅達企業有限公司上周五入稟高等法院申請凱施餅店清盤，高院排期至3月底聆訊。凱施餅店有逾40年歷史，早前捲入欠薪及欠租風波，負責人蕭偉堅及太太元雪全本月初被警方拘捕，他們涉嫌向財務公司謊報4個物業無二按以獲批一千萬元貸款，目前獲准保釋候查。
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