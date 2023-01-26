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政黨調查指市民對自身經濟感悲觀 籲派5千元消費券
i-Cable
2023年01月26日
【有線新聞】有政黨調查發現受訪者對自身經濟現況感悲觀，建議政府派5,000元電子消費券。
民建聯上月電話訪問約860人，其中兩個關於未來的預期指數及綜合情緒指數與去年六月比較，市民對香港復常及從經濟谷底復蘇機會較有信心，但反映過去一年及現況的消費者信心指數跌至新低。民建聯建議新一份財政預算案派發至少5,000元電子消費券，紓緩市民經濟壓力及振興零售餐飲業等。
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