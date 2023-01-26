人大釋法｜美領梅儒瑞指損司法獨立　駐港公署：亂港遏華險惡用心　港府斥危言聳聽

【有線新聞】外交部駐港特派員公署及特區政府，嚴厲譴責美國駐港澳總領事梅儒瑞批評人大就國安法釋法，指責他危言聳聽，無視當前香港大好局面，促請他停止政治表演。

梅儒瑞出席一個美國智庫的網上論壇，說出任駐港澳總領事四個月，見到香港出現政治打壓，法治水平下降、自由減少，有1.5萬在港美國公民過去三年搬到其他城市居住；又批評人大常委會解釋《港區國安法》，擴大了行政機關的權力，削弱司法獨立，迫使部分國際公司搬走，令更多優秀人才向外流，影響香港國際金融中心的地位；但他希望香港及美國將來繼續有更多學術聯繫，加強培育人才。

外交部駐港特派員公署嚴厲譴責梅儒瑞，批評他作為美國駐港的高級外交官，對香港當前大好局面視而不見，不斷詆譭香港法治和自由，為反中亂港分子撐腰打氣，唱衰香港發展前景，暴露其亂港遏華的險惡用心。

特區政府亦發聲明譴責梅儒瑞無事生非、危言聳聽，重申人大釋法在一國兩制下體現法治原則，沒有增加特首權力，絕不損害香港法院的獨立審判權和終審權。對於梅儒瑞提出美國與香港合作，政府發言人說一向積極與不同國家聯繫及合作，前提是對方必須尊重一國兩制，敦促美國政府立即停止干涉香港事務。