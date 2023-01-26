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政府擬增市區簡約公屋　選址或涉啟德商用地　區議員憂違原規劃

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
【有線新聞】消息指政府覓得八個簡約公屋選址，其中一幅地位於啟德，鄰近大型購物中心，預料市區單位數目佔整體一半。
施政報告提出未來五年興建三萬個簡約公屋單位，早前公布四處位於新界的選址。消息透露當局共覓得八個選址，市區都有份，包括在啟德興建數千個單位，初步選址在世運道、AIRSIDE購物中心附近一處原本打算作商業用途的地皮，亦近港鐵啟德站將來開放C出口的位置。
有區議員擔心社區設施、交通負荷，又說同區已有兩個過渡性房屋項目。九龍城區議員（啟德中及南）張景勛：「再多個簡約公屋，當然對政策是好事，但對於區的負荷一定會愈來愈多。居民意願希望做回本身應有的規劃、本身應有的建設，才能稱之為『啟德CBD2』（第二商業核心區）。」
社協副主任施麗珊：「如果可以有些市區選地是好的，因為始終有居民住在港島、九龍，劏房的確九龍區最多，有些人返工在市區。有居民都反映如果要返工，時間不配合，最好在市區交通方便些。」
另外一個市區選址是柴灣常安街的露天停車場，社協的過渡屋項目就在附近，由港鐵柴灣站或杏花村站行過去要約15分鐘。施麗珊形容地點方便，希望日後可以互用社區設施。
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