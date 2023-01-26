i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
本港增2401宗確診 多28人離世
i-Cable
2023年01月26日
【有線新聞】本港新增2,401宗確診，多28人離世。
輸入個案64宗。新增的2,300多宗本地個案，8間安老及殘疾院舍呈報11名院友和員工感染，19間學校有26名學生及教職員染疫。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
政府擬增市區簡約公屋 選址或涉啟德商用地 區議員憂違原規劃
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
MIRROR演唱會｜處所佔用人及僱主涉違例 勞工處：已申傳票提15項檢控
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
一線搜查｜消委會8款高分花生、杏仁、開心果 一款$15.9買到 報告揭9成半屬高脂
生活
有線生活
2023年01月17日
通關｜澳門每日四至五萬人入境 旅客指澳門較方便：不考慮香港
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月23日
東京13間新酒店2023 3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池 6人家庭可入住
旅遊
生活
有線生活
2023年01月10日
荃灣碼頭男子墮海遇溺 消防救起後送院不治
港聞
新聞資訊
2023年01月23日
街頭糖果「氣勢勁」紅爆TikTok 累25兒童灼傷食道 原料竟用來「去疣」？
即時新聞
新聞資訊
2023年01月20日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日