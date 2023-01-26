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本港增2401宗確診　多28人離世

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
【有線新聞】本港新增2,401宗確診，多28人離世。
輸入個案64宗。新增的2,300多宗本地個案，8間安老及殘疾院舍呈報11名院友和員工感染，19間學校有26名學生及教職員染疫。
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