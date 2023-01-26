M&M’s招牌吉祥物「換鞋」換出禍　不敵輿論停用　喜劇女演員接棒代言

【有線新聞】美國知名朱古力品牌M&M’s的招牌吉祥物一直深入民心，惟上年為其修改造型後而陷輿論風波。事隔逾一年，M&M’s周一（23日）宣布將停用七個擬人化吉祥物，由美國喜劇演員瑪雅．魯多芙（Maya Rudolph）接棒做代言人。

修改造型捱批 改選真人代言

M&M’s於當地時間周一在Twitter表示，去年改造吉祥物的外型，從未預料會在網上引起輿論，但現在得知「即使是『代言糖』上的鞋子也會釀成兩極分化」，因此決定無限期停用七個擬人化吉祥物，並改用瑪雅．魯多芙擔任代言人，形容她是「全美國皆會贊成」的人選，並確信她將「擁護快樂力量，創造眾人感到歸屬感的世界」。

為融入多元社會 吉祥物改着波鞋

早於1950年代，M&M’s吉祥物已有雛型，並逐步以卡通角色造型面世。去年初宣布將根據其種族、性別及個性進行調整，讓角色更融入多元社會。新造型的吉祥物，由原本的肉色四肢改為看不到膚色，兩位女性角色亦由「斗零踭」改穿「低踭鞋」及「波鞋」，也去掉誇張的眼睫毛，使其變得更「自信和友好」。

被嘲「覺醒M&M’s」

這次的角色改造，再加上近期M&M’s為支援投身創意產業的女性，而推出限量版包裝，更顯近年提倡平權的風氣，一系列的舉動惹起右翼分子的不滿。右派媒體霍士新聞（Fox News）政論主持人Turker Carlson在節目上，諷刺該品牌是「覺醒M&M’s」（woke M&M’s），「Woke」原指為社會問題平權，後來延伸成過份的「政治正確」。